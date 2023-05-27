Silivri'de dehşet: Annesini, ablasını ve komşusunu öldürdü
Silivri'de 16 yaşındaki Mehmet A., annesi, ablası ve komşusunu bıçaklayarak öldürdü. Katliamın ardından Mehmet A. gözaltına alındı.
Olay Alibey Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Mehmet A., tartışma sonrası annesi Nazlı A. ve ablası Esra A.'yı bıçakladı.
Mehmet A. tartışmayı ayırmak için gelen komşusu Semiha Bağ'ı da yaraladı. Anne ile kızı olay yerinde ölürken Semiha Bağ ise hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet A. gözaltına alınırken üzerinde 3 bıçak ele geçirildiği öğrenildi.
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