Kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vurulan kişi öldü
Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında gece saatlerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Eğlence mekanında garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar K. (37) kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada vücuduna mermi isabet eden Yaşar K. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen O.S.'yi gözaltına aldı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
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