Kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vurulan kişi öldü

Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 17:54
Kavgayı ayırmaya çalışırken silahla vurulan kişi öldü
Abone Ol google-news

Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında gece saatlerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Eğlence mekanında garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar K. (37) kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada vücuduna mermi isabet eden Yaşar K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen O.S.'yi gözaltına aldı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.


karabük eğlence mekanı silah silahlı kavga

İlgili Haberler

Kayseri'de 'borç-alacak' kavgasında kan aktı!

Kayseri'de 'borç-alacak' kavgasında kan aktı!
Çocuk parkında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Çocuk parkında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Karabük'te meyhanede silahlı kavga: Garson öldürüldü!

Karabük'te meyhanede silahlı kavga: Garson öldürüldü!

En Çok Okunan Haberler