Çocuk parkında çıkan kavga kanlı bitti: 1 yaralı
Çorum’da çocuk parkında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında, E.G. ile Y.U. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Y.U. üzerinde bulunan bıçak ile E.G.’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bıçaklama olayını gerçekleştiren Y.U. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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