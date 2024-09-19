Kavgayı izlerken kurşunla yaralandı!

Küçükçekmece'de yol verme tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmak isterken taraflardan biri yanında bulunan silahla havaya ateş etti. Bu sırada bir binanın çatı katında olayı izleyen kişiye kurşunlardan biri isabet ederek yaralandı.

Kavgayı izlerken kurşunla yaralandı!
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DHA
Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:38

Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırmak isterken, taraflardan biri yanında bulunan silahı çıkararak havaya ateş etmeye başladı.

Bu sırada sokakta yaşanan kavgayı 3 katlı binanın çatı katından izleyen kişiye kurşunlardan biri isabet etti. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafları ayırarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.


Etiketler: #küçükçekmece #kavga

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