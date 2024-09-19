Kavgayı izlerken kurşunla yaralandı!

Yayınlanma: 19.09.2024 - 00:38

Güncelleme: 19.09.2024 - 00:38

Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Polat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırmak isterken, taraflardan biri yanında bulunan silahı çıkararak havaya ateş etmeye başladı.

Bu sırada sokakta yaşanan kavgayı 3 katlı binanın çatı katından izleyen kişiye kurşunlardan biri isabet etti. Karnına isabet eden kurşunla yaralanan kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafları ayırarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.