Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 192, Kartalkaya'da 152, Sarıkamış'ta 149, Ergan'da 137, Palandöken'de 133, Yalnızçam'da 68, Hesarek'te 59, Erciyes'te 55, Uludağ'da 48, Yıldız Dağı'nda 45, Zigana ve Davraz'da 20, Ovacık ve Kop'ta 18, Gevaş'ta 13, Ilgaz'da 11, Yıldıztepe'de 6 ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|19.03.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-4
|2
|Kartalkaya
|S
|-3
|4
|Ergan
|KKY
|-2
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-2
|1
|Palandöken
|KY
|-4
|0
|Erciyes
|KY
|-2
|3
|Yalnızçam
|KY
|-2
|2
|Hesarek
|KY
|-1
|2
|Uludağ
|PB
|-3
|6
|Yıldız Dağı
|KKY
|0
|2
|Kop
|KKY
|-1
|2
|Ilgaz
|PB
|-5
|6
|Ovacık
|KKY
|3
|6
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)
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