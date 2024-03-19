Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 192 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:14
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 192, Kartalkaya'da 152, Sarıkamış'ta 149, Ergan'da 137, Palandöken'de 133, Yalnızçam'da 68, Hesarek'te 59, Erciyes'te 55, Uludağ'da 48, Yıldız Dağı'nda 45, Zigana ve Davraz'da 20, Ovacık ve Kop'ta 18, Gevaş'ta 13, Ilgaz'da 11, Yıldıztepe'de 6 ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 19.03.2024 En düşük En yüksek
Hakkari KY -4 2
Kartalkaya S -3 4
Ergan KKY -2 -1
Sarıkamış KY -2 1
Palandöken KY -4 0
Erciyes KY -2 3
Yalnızçam KY -2 2
Hesarek KY -1 2
Uludağ PB -3 6
Yıldız Dağı KKY 0 2
Kop KKY -1 2
Ilgaz PB -5 6
Ovacık KKY 3 6

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)


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