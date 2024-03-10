İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu!

İsviçre Alpleri'nin İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında 6 kayakçı kayboldu.

İHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 20:24
İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu!
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İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu. Polis, kayakçıların İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında kaybolduğunu belirterek, 5 kişinin aynı aileden olduğunu açıkladı.

Kayıp kayakçıların 21 ila 58 yaşları arasında olduğunu ifade eden polis, "Alplerin güneyinde şiddetlenen fırtına ve çığ riski, helikopterlerin ve kurtarma ekiplerinin bölgeye yaklaşmasını engelledi" dedi.


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