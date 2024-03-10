Yayınlanma: 10.03.2024 - 20:24

Güncelleme: 10.03.2024 - 20:24

İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu. Polis, kayakçıların İtalya sınırında bulunan Tete Blanche Dağı yakınlarında kaybolduğunu belirterek, 5 kişinin aynı aileden olduğunu açıkladı.

Kayıp kayakçıların 21 ila 58 yaşları arasında olduğunu ifade eden polis, "Alplerin güneyinde şiddetlenen fırtına ve çığ riski, helikopterlerin ve kurtarma ekiplerinin bölgeye yaklaşmasını engelledi" dedi.