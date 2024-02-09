Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:32
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Palandöken'de 175, Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 147, Ergan'da 124, Ovacık'ta 77, Mersivan'da 71, Yalnızçam'da 69, Erciyes'te 65, Kartepe'de 56, Çambaşı'nda 50, Uludağ'da 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 31, Keltepe'de 30, Abalı'da 27, Kop'ta 26, Yıldıztepe, Zigana ve Yıldızdağı'nda 25, Denizli'de 16, Hazarbaba'da 8 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 09.02.2024 En düşük En yüksek
Hakkari PB -15 -1
Kartalkaya S -3 4
Sarıkamış S -5 1
Palandöken PB -6 0
Ergan ÇP -3 2
Erciyes KY -3 2
Kartepe PB 4 11
Uludağ PB 1 8
Çambaşı ÇB 2 5
Yıldıztepe ÇB 0 5
Mersivan PB -9 1
Yalnızçam PB -12 3
Ilgaz AB -2 4
Yıldız Dağı KKY 1 6
Zigana S -3 3
Kop S -2 3
Denizli ÇB -2 5

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)


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