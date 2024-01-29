Kayak merkezlerinin kapasiteleri belli oldu! Hangi kayak merkezi ne kadar turist ağırlıyor?
Kar yağışlarının gelmesi ile birlikte kayak merkezlerinde, kar seviyeleri istenilen seviyelere gelmiş durumda. Hangi kayak merkezi ne kadar turist ağırlıyor?
Ocak ayının gelmesi ile birlikte kar yağışları, kayak merkezlerinde kar seviyelerini istenilen seviyelere getirmiş durumda.
Türkiye'de kayak merkezlerine gelen turist sayısı her yıl artmakta. 2023 yılında, Türkiye'deki kayak merkezlerine toplam 5 milyonun üzerinde turist geldi. Bu rakam, 2022 yılına göre %10'luk bir artışa işaret etmekte.. 2024 yılının Ocak ayı gelmesi ile kayak merkezlerinin doluluk oranları %100'lük seviyelere ulaşmış durumda. TÜRSAB kayak merkezlerdeki kapasiteleri açıkladı.
KAYAK MERKEZLERİNİN KAPASİTELERİ
- Uludağ Kayak Merkezi (Bursa): Türkiye'nin en eski ve en büyük kayak merkezi olan Uludağ, her yıl yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Bursa şehir merkezine 36 kilometre uzaklıkta yer alan Uludağ, 2.543 metre yüksekliğindeki zirvesi ile Batı Anadolu'nun en yüksek dağıdır. Uludağ'da farklı zorluk seviyelerinde 31 adet kayak pisti ve 24 adet mekanik tesis bulunmaktadır.
- Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum): Türkiye'nin en yüksek kayak merkezi olan Palandöken, her yıl yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Erzurum şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta yer alan Palandöken, 3.188 metre yüksekliğindeki zirvesi ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan Kaçkar Dağları'ndan sonra ikinci sıradadır. Palandöken'de farklı zorluk seviyelerinde 40 adet kayak pisti ve 18 adet mekanik tesis bulunmaktadır.
- Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri): Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Kayseri şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan Erciyes, 3.916 metre yüksekliğindeki zirvesi ile Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağıdır. Erciyes'te farklı zorluk seviyelerinde 45 adet kayak pisti ve 22 adet mekanik tesis bulunmaktadır.
- Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli): İstanbul'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe, her yıl yaklaşık 800.000 ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Kocaeli şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kartepe, 1.634 metre yüksekliğindeki zirvesi ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağıdır. Kartepe'de farklı zorluk seviyelerinde 11 adet kayak pisti ve 10 adet mekanik tesis bulunmaktadır.
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