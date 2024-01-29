Kayak merkezlerinin kapasiteleri belli oldu! Hangi kayak merkezi ne kadar turist ağırlıyor?

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:03

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:03

Ocak ayının gelmesi ile birlikte kar yağışları, kayak merkezlerinde kar seviyelerini istenilen seviyelere getirmiş durumda.

Türkiye'de kayak merkezlerine gelen turist sayısı her yıl artmakta. 2023 yılında, Türkiye'deki kayak merkezlerine toplam 5 milyonun üzerinde turist geldi. Bu rakam, 2022 yılına göre %10'luk bir artışa işaret etmekte.. 2024 yılının Ocak ayı gelmesi ile kayak merkezlerinin doluluk oranları %100'lük seviyelere ulaşmış durumda. TÜRSAB kayak merkezlerdeki kapasiteleri açıkladı.

KAYAK MERKEZLERİNİN KAPASİTELERİ