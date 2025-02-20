Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ölçüldü!

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ölçüldü!
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AA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Kartalkaya'da 137, Nemrut'ta 135, Çambaşı'nda 128, Sarıkamış'ta 122, Palandöken 2'de 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Erciyes'te 94, Hesarek'te 92, Zigana ve Hakkari'de 90, Mersivan'da 73, Davraz'da 60, Kop ve Ilgaz'da 56, Yedikuyular'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Yıldıztepe'de 49, Murat Dağı'nda 43, Akdağ'da 39, Yalnızçam'da 27 ve Gevaş Abalı'da 16 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez 20.02.2025 En düşük En yüksek
Palandöken YKY -9 -8
Kartalkaya KY -15 -10
Nemrut YKY -6 -2
Çambaşı YKY -11 -10
Sarıkamış YKY -11 -9
Palandöken 2 YKY -10 -8
Uludağ KY -9 -5
Ergan KY -9 -8
Erciyes HKY -14 -10
Hesarek YKY -9 -8
Hakkari YKY -8 -5
Mersivan YKY -6 -3
Davraz R -12 -5
Ilgaz KY -16 -10
Kop YKY -9 -8
Yıldız Dağı HKY -8 -7
Murat Dağı S -12 -8
Akdağ KY -10 -7
Yalnızçam YKY -15 -9

(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı, S: Soğuk)


Etiketler: #Kayak merkezleri #kayak #kar kalınlığı

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