Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ölçüldü!
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 161, Kartalkaya'da 137, Nemrut'ta 135, Çambaşı'nda 128, Sarıkamış'ta 122, Palandöken 2'de 121, Ergan ve Uludağ'da 120, Erciyes'te 94, Hesarek'te 92, Zigana ve Hakkari'de 90, Mersivan'da 73, Davraz'da 60, Kop ve Ilgaz'da 56, Yedikuyular'da 52, Yıldız Dağı'nda 50, Yıldıztepe'de 49, Murat Dağı'nda 43, Akdağ'da 39, Yalnızçam'da 27 ve Gevaş Abalı'da 16 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|20.02.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|YKY
|-9
|-8
|Kartalkaya
|KY
|-15
|-10
|Nemrut
|YKY
|-6
|-2
|Çambaşı
|YKY
|-11
|-10
|Sarıkamış
|YKY
|-11
|-9
|Palandöken 2
|YKY
|-10
|-8
|Uludağ
|KY
|-9
|-5
|Ergan
|KY
|-9
|-8
|Erciyes
|HKY
|-14
|-10
|Hesarek
|YKY
|-9
|-8
|Hakkari
|YKY
|-8
|-5
|Mersivan
|YKY
|-6
|-3
|Davraz
|R
|-12
|-5
|Ilgaz
|KY
|-16
|-10
|Kop
|YKY
|-9
|-8
|Yıldız Dağı
|HKY
|-8
|-7
|Murat Dağı
|S
|-12
|-8
|Akdağ
|KY
|-10
|-7
|Yalnızçam
|YKY
|-15
|-9
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı, S: Soğuk)
Etiketler: #Kayak merkezleri #kayak #kar kalınlığı
En Çok Okunan Haberler
-
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- İfade işlemleri devam ediyor
- CHP’li vekilden sert tepki!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!