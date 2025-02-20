Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetre ölçüldü

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:53

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:53

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 'Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 118 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bugün öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Bölgede cuma ve cumartesi günü de kar yağışının devam etmesi tahmin ediliyor.