Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetre ölçüldü
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetreyi buldu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 'Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 118 santimetre ölçüldü.
Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bugün öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor.
Bölgede cuma ve cumartesi günü de kar yağışının devam etmesi tahmin ediliyor.
Etiketler: #Uludağ #kar kalınlığı #Kar
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