Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetre ölçüldü

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetreyi buldu.

Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetre ölçüldü
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AA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:53

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 'Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 118 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bugün öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Bölgede cuma ve cumartesi günü de kar yağışının devam etmesi tahmin ediliyor.


Etiketler: #Uludağ #kar kalınlığı #Kar

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