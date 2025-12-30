Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu

30.12.2025 11:08:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 204 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Palandöken'de 154, Hakkari'de 110, Sarıkamış'ta 97, Palandöken 2'de 82, Nemrut'ta 79, Ergan'da 62, Erciyes'te 60, Gevaş Abalı ve Kartepe'de 55, Uludağ'da 44, Yıldıztepe'de 37, Yıldızdağı'nda 30, Ilgaz'da 27, Mersivan'da 24, Süleymaniye'de 20, Kümbet ve Hesarek'te 19, Çambaşı'nda 17, Murat Dağı'nda 8, Yalnızçam ve Elmadağ'da 5, Akdağ'da 4, Yedikuyular'da 3 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez            30.12.2025       En düşük      En yüksek

Kartalkaya      KY                        -15                    -1

Keltepe           KY                        -14                    -4

Palandöken    PB                        -17                    -13

Hakkari           PB                        -26                    -12

Sarıkamış       ÇB                        -18                    -10

Palandöken 2 PB                        -17                     -13

Nemrut           PB                        -16                      -8

Ergan             PB                        -15                     -10

Erciyes           PB                        -18                      -2

Gevaş Abalı   PB                         -17                      -7

Kartepe          KY                         -6                         1

Yıldızdağı       PB                        -11                       -6

Ilgaz               ÇB                        -12                       -3

Mersivan        KY                          -7                        -1

Hesarek         PB                         -17                        -9

Çambaşı        S                            -8                         -5

Murat Dağı    ÇB                         -12                         0

Yalnızçam     KY                          -16                        -6

Akdağ            PB                          -6                          0

Davraz          KKY                        -13                         -2

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Soğuk, KKY: Karla karışık yağmurlu)

İlgili Konular: #kayak merkezi