Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 204, Keltepe'de 200, Palandöken'de 154, Hakkari'de 110, Sarıkamış'ta 97, Palandöken 2'de 82, Nemrut'ta 79, Ergan'da 62, Erciyes'te 60, Gevaş Abalı ve Kartepe'de 55, Uludağ'da 44, Yıldıztepe'de 37, Yıldızdağı'nda 30, Ilgaz'da 27, Mersivan'da 24, Süleymaniye'de 20, Kümbet ve Hesarek'te 19, Çambaşı'nda 17, Murat Dağı'nda 8, Yalnızçam ve Elmadağ'da 5, Akdağ'da 4, Yedikuyular'da 3 ve Davraz'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 30.12.2025 En düşük En yüksek

Kartalkaya KY -15 -1

Keltepe KY -14 -4

Palandöken PB -17 -13

Hakkari PB -26 -12

Sarıkamış ÇB -18 -10

Palandöken 2 PB -17 -13

Nemrut PB -16 -8

Ergan PB -15 -10

Erciyes PB -18 -2

Gevaş Abalı PB -17 -7

Kartepe KY -6 1

Yıldızdağı PB -11 -6

Ilgaz ÇB -12 -3

Mersivan KY -7 -1

Hesarek PB -17 -9

Çambaşı S -8 -5

Murat Dağı ÇB -12 0

Yalnızçam KY -16 -6

Akdağ PB -6 0

Davraz KKY -13 -2

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Soğuk, KKY: Karla karışık yağmurlu)