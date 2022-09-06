Kayalar Holding’in patronu Tahsin Kaya, çalışanlara tokat attı!
Kayalar Holding’in sahibi Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatın kendisinden habersiz şekilde taşerona verilmesi nedeniyle inşaatı basarak işçilere şiddet uyguladı.
Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokat attı. Güvenlik kamera kayıtlarına ve cep telefonu görüntülerine yansıyan küfür ve tokat olayı sonrası çalışanlar Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.
Bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını da yapan Tahsin Kaya, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı.
Holdingin yönetim kurulu üyeleri, Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine Tahsin Kaya, inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.
Güvenlik kameralarına ve cep telefonlarına yansıyan küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikâyetçi oldu.
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