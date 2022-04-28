Kayalıklardan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Kocaeli'nde 21 yaşındaki Barış Toptaş, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Toptaş, düşmeden saatler önce arkadaşlarının yer aldığı sosyal medya grubundan 'Herkes hakkını helal etsin. Kayalıkların olduğu burundayım’ diye mesaj attı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Kayalıklardan düşen 21 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesinde bulunan metruk villaların olduğu bölgede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesinde öğrenci olan Barış Toptaş isimli bir genç, arkadaşlarının yer aldığı sosyal medya grubundan ‘Herkes hakkını helal etsin. Kayalıkların olduğu burundayım’ diye mesaj attı. Mesajı gören arkadaşları, Toptaş’ın durumuna endişelenerek onu defalarca aradı. Toptaş’ın cep telefonuna gelen çağrılara cevap vermemesi üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese gelerek araştırma yaparak 10 metre falezden aşağıya inen ekipler, sahilde Toptaş’ın hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Ekiplerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından genç üniversite öğrencisinin düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Barış Toptaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Hayatını kaybeden gencin, boş zamanlarında inşaat işiyle uğraşan babasına yardım ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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