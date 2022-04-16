Yurdun 4’üncü katından düşen üniversite öğrencisi, yaşamını yitirdi
Zonguldak’ta, üniversite öğrencisi Kemal A. (21), kaldığı KYK'ye bağlı yurdun 4’üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Hür Sokak'ta bulunan Abdullah Sabri Efendi Yurdu KYK Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.
İddiaya göre, üniversite öğrencisi Kemal A., kaldığı yurdun 4’üncü katından düştü. Kanlar içinde kalan öğrenciyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kemal A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kemal A.’nın cansız bedeni, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemal A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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