Kaybolan 78 yaşındaki kadın dere yatağında bulundu
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan 78 yaşındaki alzhiemer hastası kadın, jandarma ekiplerince bir dere yatağında bilinci açık şekilde bulundu.
Köprübaşı ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki alzheimer hastası H.S. isimli şahıs, dün ikametinden çıkarak kayboldu. Yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan kadın için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Jandarma Arama Kurtarma timi bölgede yaptığı aramalar sonucunda, H.S'yi evinden yaklaşık 2 kilometre ilerideki dere yatağında bilinci açık şekilde buldu.
Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan kadın, ailesine kavuşturuldu.
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