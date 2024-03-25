3 gündür kayıptı... 13 yaşındaki Berat ahırda bulundu!
Van'da 3 gündür kayıp olan bedensel engelli Berat Şahin (13) bugün amcasına ait ahırda yarı baygın halde bulundu.
Van'ın Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Eşmepınar Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Berat Şahin, 3 gün önce evinin bahçesine çıktıktan sonra kayboldu.
Durumu fark eden aile, jandarmaya haber verdi. Berat'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
AMCASININ AHIRINDA BULUNDU
Şahin, bugün saat 10.00 sıralarında amcasına ait ahırda saman balyaları arasında bulundu.
Yarı baygın haldeki Şahin, tedavisi için Eşmepınar Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürüldü.
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