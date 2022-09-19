Kaybolan Alzheimer hastası 7 saat sonra bulundu

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:27

Menteşe'nin Kafaca Mahallesi'nde 18 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarında evden çıkan Alzheimer hastası Aynima Başçavuşoğlu’ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, dün akşam 23.00 sıralarında Başçavuşoğlu'nu evine 7 kilometre mesafedeki Tınaz mevkisinde bitkin halde buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Taşlık bir alana düştüğü anlaşılan Başçavuşoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başçavuşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.