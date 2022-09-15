12 gündür kayıptı; ormanda ağaca asılı cesedi bulundu
Zonguldak'ta, kendisinden 12 gündür haber alınamayan Bağış K. (44), Çaycuma ilçesinde ormanda ağaca asılı halde ölü bulundu.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Bağış K., 2 Eylül günü Köroğlu köyünde yaşayan ablasının evine geldi. 3 Eylül günü evine gitmek için köyden ayrılan Bağış K.'dan bir daha haber alınamadı.
Yakınları, Bağış K. hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Bağış K. bugün öğle saatlerinde, Çaycuma ilçesine bağlı Erenköy'de bulunan çalıştığı fabrikanın yakınındaki ormanda bir vatandaş tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. Bağış K.'nın cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Bağış K.'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, ilk belirlemelere göre ölümün 10 günden fazla bir süre önce meydana geldiği belirtildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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