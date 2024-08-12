Kaybolan çocuğunu bulunca yere fırlattı: Baba gözaltına alındı!

Konya'da bir düğünde kaybolup, salonun bahçesinde bulunan çocuk, iddiaya göre öfkelenen babası tarafından havaya kaldırıp, yere fırlatıldı. Baba R.D bugün polis tarafından gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 21:55
Kaybolan çocuğunu bulunca yere fırlattı: Baba gözaltına alındı!
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Olay, 9 Ağustos'ta Meram ilçesi Hatip Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre; davetlilerden bir ailenin çocuğu, yanlarından ayrıldıktan sonra gözden kayboldu. 

Anne de salon içinde bir süre çocuğunu aradı. Kaybolan çocuğu, aile fertlerinden diğer çocuk ile baba da aramaya başladı. 

Bir süre sonra çocuk, bahçede bulundu. Bu sırada sinirlenen baba, yanına gelen çocuğunu havaya kaldırıp, fırlattı. 

O anlar, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Daha sonra anne ile bir kadın, babayı sakinleştirmeye çalışıp, çocuğu alıp salona gitti.

OĞLUNU HAVAYA KALDIRIP, YERE ATAN BABA GÖZALTINA ALINDI

Konya'da geçen cuma günü bir düğünde kaybolup, salonun bahçesinde bulunan oğlu M.H.D.'yi (8) havaya kaldırıp yere atan baba R.D. (36), bugün polis tarafından yakalandı. Baba R.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


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