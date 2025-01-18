Manisa'da kaybolan engelli kardeşini her yerde arıyor

Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:34

Güncelleme: 18.01.2025 - 09:35

Manisa Alaşehir ilçesinde yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan Hasan Vural, Esentepe Mahallesi Koşturoğlu Sokaktaki vasisi olan abisi Mustafa Vural (67) ile yaşadıkları evden 1 Ocak Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında ’Çarşıya gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı ve bir daha geriye dönmedi. Hasan Vural aynı gün gece saat 03.00 sıralarında Salihli ilçesi Tren Garı güvenlik kameralarında görüldükten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Abi Mustafa Vural her gün kardeşinin fotoğraflarını eline alarak, İzmir, Manisa, Salihli, Alaşehir gibi yerlerde gezerek, pazar yerlerini dolaşarak, kardeşini arıyor.

"ARA ARA KAYBOLUYORDU''

Kardeşinin ara ara kaybolduğunu belirten Abi Mustafa Vural, "Ara ara kaybolurdu. 1 Ocak günü saat 15.30’da evden çıktı gitti. 17.10’da trene kaçak olarak birmiş gitmiş. Sonra Salihli tren garında güvenlik kameralarında görülüyor. Ondan sonra ne olduysa oldu. Engelli ve yüzde 80 raporu var. Ara ara kayboluyor. 4-5 sene önce Manisa Tren Garından getirdik. İki sene önce kayboldu. Sart’ta bulundu, getirdik. Hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı, bu kez hiç haber alamadık" dedi.

"UMUTLARIMIZ TÜKENDİ''

Abi Mustafa Vural eline aldığı kardeşinin fotoğraflarıyla Alaşehir’de pazar yerini gezerek, pazarcılara, vatandaşlara fotoğrafları gösterip, kardeşini aradı. Mustafa Vural kardeşinin yatağını gösterip, "Yatağı boş kaldı, ikimiz beraber aynı odada yatıyorduk, odada tek başıma kaldım. Kayıpların bulunmasında yardımcı olan televizyon kanallarını aradık, ancak ilgi göstermediler. Elime kardeşimin fotoğraflarını aldım, İzmir, Manisa, Salihli, Alaşehir her tarafı dolaşarak herkese gösteriyorum. Pazar yerlerini gezip esnaflara ve vatandaşlara teker teker göstererek soruyorum. İnşallah sağ olarak buluruz. Umutlarımız kesildi ama Allah’tan ümit kesilmez. İnşallah sağ olarak buluruz. Görenlerin veya bilenlerin polise haber vermesini istiyoruz" dedi.

"İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAZ, UMUTLARIMIZ KESİNDİ''

Engelli olması nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını, umutlarının kesildiğini belirten abla Abla Emine Okyay (66), "Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Her tarafa kayıp fotoğrafı yapıştırdık, ilk günlerde telefonla arayanlar oluyordu, şimdi arayan da yok, gördüm diyen de yok. Kardeşim engelli, hiçbir ihtiyacını karşılayamaz. İhtiyaçlarını ben karşılıyordum. Hiç kimseye zarar vermez. İnsanlardan sigara veya para ister. Verirlerse alır, vermezlerse almazdı. Aldığı parayla sigara veya yiyecek alırdı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz, kıyafetlerinin değişmesi lazım. Bu güne kadar kıyafetleri değişmeden duramaz. Tüm ümitlerimiz kesildi. Ölü veya diri olarak bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Engelli Hasan Vural’ın abisi ve ablası kardeşlerinin herhangi bir kapalı alanda kalamayacağı, bu yüzden dışarılarda, parklarda kalabileceği, kıyafetlerinin değişmediği için de gece soğuklara dayanamayacağı için umutlarının da artık tükendiğini belirtti.