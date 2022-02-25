'Kaybolan eserleri acilen bulun'

25 Şubat 2022 Cuma, 05:44

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Eşgüdüm Şubeleri Başkanı Gülen Ozan, “Kaybolan dört adet kristal ayna, Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş 11 orijinal fotoğraf ve ressam Ayla Erdur tarafından çizilen iki adet Atatürk tablosunun takipçisi olacağız” dedi.

Yurttaşların ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği, Karşıyaka Öğretmenler Lokali önünde gerçekleşen eylemde ADD İzmir şubeleri adına açıklama yapan Gülen Ozan, “2019 yılında yapılan restorasyon sonrası yaşanan bir talan ve garabet ile karşı karşıyayız. Kristal aynalar, orijinal fotoğraf ve ressam Ayla Erdur tarafından çizilen Atatürk tabloları restorasyon sonrası bir türlü bulunamıyor. Atatürk’ü defalarca ağırlayan balo ve kutlamaların yapıldığı tarihi binadaki eserlerin kaybolması tek kelimeyle tarihi değerlere saygısızlıktır. Karşıyaka Öğretmen Lokali’ndeki tarihi değerlerimizin kimler tarafından ne şekilde yok edildiğinin ortaya çıkarılması biz İzmirliler ve Karşıyakalıların takibindedir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü eserlerin ve aynaların demirbaş kayıtlarının olmadığı gibi yasak savan bir rapor ile konuyu savuşturmaya çalışmaktadır. Cumhuriyetimizin yüz yaşına bir kala, tarihin en büyük saldırısı altındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhuriyete dair ne var ise yok etmeye çalışan bir iktidar anlayışı, kuruluş ve Kurtuluş Savaşı’nın simgesi haline gelen tüm değerler, eserler ve anıtlar saldırı altındadır. Karşıyaka Öğretmenler Lokali’nin sanatsal eserlerinin ve binanın yerleşkesinin de amacı dışında kullanılmasına yönelik atılacak adımların da takipçisi olacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter ise “Atatürk’ün resimlerinden, heykellerinden, büstlerinden korkuyorlar. Ama Atatürk’ü asla unutturmayacağız” dedi ve kaybolan eserlerin acilen bulunarak yerine getirilmesi için çağrıda bulundu.