Kaybolan kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaybolan kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu.
İlçe kırsalındaki Köprülük Mahallesi'nde hayvanları otlatmak için evinden çıkan Rahime Demirağı'ndan (39) haber alınamaması üzerine jandarma ekiplerince bölgeden geçen sulama kanalı bölgesinde araştırma yapıldı.
Kadın çobanın sulama kanalı kenarında terlikleri ve hayvan otlatmakta kullandığı sopasının bulunması üzerine dalgıçlar tarafından kanalda arama gerçekleştirildi.
Ekipler, kanalda Rahime Demirağı'nın cansız bedenine ulaştı.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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