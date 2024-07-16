Dere kenarına bırakılan bazayı açtı, battaniyeye sarılı ceset buldular!
Kırşehir'de dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu. Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Cesedi bulan kişi de ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
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