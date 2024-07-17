Elazığ’da tüyler ürperten olay: Asansör bakımı için çatıya çıkan işçiler asılı halde 'ceset' buldu

Elazığ’da bir binanın asansör bakımını yapmak isteyen iki işçi, binanın çatı katında asılı vaziyette erkek cesedi buldu.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:09
Elazığ’da tüyler ürperten olay: Asansör bakımı için çatıya çıkan işçiler asılı halde 'ceset' buldu
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Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaşkarlı Mahmut Sokak’ta bulunan bir binada, asansörlerin bakımı için binaya gelen işçiler çatı katına çıktı.

Karşılarında asılı halde ceset gören işçiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, asılı halde bulunan 16 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden gencin 16 yaşındaki Hulusi Arabacıoğlu olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Arabacıoğlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Gencin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


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