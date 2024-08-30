Kaybolmasının üzerinden 10 gün geçen Narin’i bulmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Diyarbakır’da Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasının bugün 10. günü. Narin’i arama çalışmaları hala devam ederken önceki gün gözaltına alınan 18 yaşındaki ağabeyi E.G’nin kolunda ısırık izleri bulunmuştu. İzlerin Narin’e ait olup olmadığından duyulan şüphe üzerine E.G. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. ATK’de yapılan inceleme üzerine hazırlanan rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasına gönderildi. Raporda ısırık izlerinin Narin’e değil ağabeyi E.G.’nin kendisine ait olduğu tespit edildi. E.G., ATK’deki işlemlerinin ardından yeniden Diyarbakır’a götürüldü.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da beraberindeki partililerle Güran ailesini ziyaret etti. Aile bireyleri ile sohbet eden Kaya, Tavşantepe İlkokulu önünde yaptığı açıklamada, “Bir umut Narin’den bugün iyi bir haber gelir mi diye endişeli bekleyiş devam ediyor. Süreç hassasiyetle devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından sosyal medyada çok fazla spekülatif, objektif bilgiye dayanmayan açıklamalar yapmamak gerekiyor. Bu aileyi de üzüyor. Bir yandan Narin için beklerken, umudunu korumaya çalışan aile spekülatif haberlerle daha da yıpranıyor” ifadelerini kullandı.

YAYIN YASAĞI KARARI

Narin Güran olayına ilişkin Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer alan yasak kararında, “T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir” denildi.