Kayganlaşan yolda otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı!
Tunceli-Ovacık karayolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Tunceli-Ovacık karayolu Torunoba mevkiinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü ile 62 AP 673 plakalı özel otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 3 kişi yaralanırken olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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