Kayınbiraderini bıçaklayıp hastaneye götürdü

Samsun’da bir kişi aile içi kavga yüzünden tartıştığı kayınbiraderini bıçakla ağır yaralayıp hastaneye götürdü.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:01
Abone Ol google-news

Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi’nde bulunan oto kaporta ve boya işyerinde edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Mustafa B.ile kayınbiraderi İsa T.arasında aile içi mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., İsa T.’yi sol göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı. Mustafa B., bıçakladığı İsa T.’yi kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan İsa T., hastanede tedavi altına alındı.

Mustafa B. ise hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


bıçak haberleri gözaltı haberleri kayınbirader haberleri

İlgili Haberler

Asker kaçakları polise saldırdı

Asker kaçakları polise saldırdı
Sedyeden kalktı, doktora saldırdı

Sedyeden kalktı, doktora saldırdı
‘Haraç’ alamadığı dükkana uzun namlulu silahla saldırdı!

‘Haraç’ alamadığı dükkana uzun namlulu silahla saldırdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü

Varşova’da AVM yangınında bin 348 dükkan küle döndü
Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı
'Asla inanmadım' diye duyurdu! Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?

'Asla inanmadım' diye duyurdu! Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?
Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!

Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!
Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...

Özgür Demirtaş'ı 'delirttiler'! Ekonomik kriz varsa AVM'ler, restoranlar, oteller neden dolu? Böyle yanıt verdi...
İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler

İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler
25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak

25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak
Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…