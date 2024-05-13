Kayınbiraderini bıçaklayıp hastaneye götürdü
Samsun’da bir kişi aile içi kavga yüzünden tartıştığı kayınbiraderini bıçakla ağır yaralayıp hastaneye götürdü.
Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi’nde bulunan oto kaporta ve boya işyerinde edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Mustafa B.ile kayınbiraderi İsa T.arasında aile içi mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., İsa T.’yi sol göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı. Mustafa B., bıçakladığı İsa T.’yi kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan İsa T., hastanede tedavi altına alındı.
Mustafa B. ise hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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