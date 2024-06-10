Kayınbiraderini öldüren enişteye 14 yıl ceza
Samsun’un Bafra ilçesinde kayınbiraderini bıçaklayarak ölümüne sebep olan enişteye mahkeme 14 yıl 2 ay ceza verdi.
Bafra’nın Çilhane Mahallesi Vatan Sokak’ta meydana gelen olayda Semih Asilkefeli (22) eniştesi Ersin Köse (42) ile tartışmış, tartışma sonrası Ersin Köse kayınbiraderini 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Ersin Köse’nin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davası sonuçlandı.
Kasten adam öldürmeye teşebbüsten açılan davada mahkeme, Ersin Köse’yi tahrik ve pişmanlık indirimleri ile 14 yıl 2 ay cezaya çarptırdı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 2023 yılı Aralık ayında gerçekleşmiş, Ersin Köse tartıştığı kayınbiraderi Semih Asilkefeli’yi bıçaklayarak öldürmüştü. Ersin Köse ise bir süre sonra yakalanarak tutuklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Akşener'den yeni hamle
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Dans etkinliğini bastılar
- İlk 30'da 2 Süper Lig devi!
- Dolar yıl sonunda kaç lira olur?