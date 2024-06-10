Kayınbiraderini öldüren enişteye 14 yıl ceza

Samsun’un Bafra ilçesinde kayınbiraderini bıçaklayarak ölümüne sebep olan enişteye mahkeme 14 yıl 2 ay ceza verdi.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 18:51
Kayınbiraderini öldüren enişteye 14 yıl ceza
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Bafra’nın Çilhane Mahallesi Vatan Sokak’ta meydana gelen olayda Semih Asilkefeli (22) eniştesi Ersin Köse (42) ile tartışmış, tartışma sonrası Ersin Köse kayınbiraderini 4 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Ersin Köse’nin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davası sonuçlandı.

Kasten adam öldürmeye teşebbüsten açılan davada mahkeme, Ersin Köse’yi tahrik ve pişmanlık indirimleri ile 14 yıl 2 ay cezaya çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 2023 yılı Aralık ayında gerçekleşmiş, Ersin Köse tartıştığı kayınbiraderi Semih Asilkefeli’yi bıçaklayarak öldürmüştü. Ersin Köse ise bir süre sonra yakalanarak tutuklanmıştı.


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