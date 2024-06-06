6 yıldır aranan FETÖ firarisi Samsun'da yakalandı

Samsun’da 6 yıldır aranan FETÖ firarisi jandarma tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 21:08
6 yıldır aranan FETÖ firarisi Samsun'da yakalandı
Abone Ol google-news

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 2018 yılında çıkarılan yakalama kararı gereği aranan M.Z. isimli şahıs saklandığı evinde yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu Terme ilçesinde saklandığı evde yakalanan M.Z., gözaltına alındı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.Z. cezaevine gönderildi.


Samsun haberleri

İlgili Haberler

FETÖ: ABD vermez... AKP almaz!

FETÖ: ABD vermez... AKP almaz!
Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı... 17 ilde FETÖ operasyonu: 72 şüpheli yakalandı

Son Dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı... 17 ilde FETÖ operasyonu: 72 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler