Kayınpederini öldürüp, eşini yaralamıştı: 3 saat evi izlemiş...
Ankara'nın Akyurt ilçesinde, boşanma aşamasındaki Güleser Kara'yı bıçakla yaralayıp, kayınpederi Gazi Akkaya'yı öldüren Fatih Kara'nın, olay öncesi evin önünde 3 saat beklediği, güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi.
Akyurt'ta önceki gün meydana gelen olayda Fatih Kara, 2 çocuğunu görmek için yaklaşık 1 yıl önce evi terk eden eşi Güleser Kara'nın yaşadığı babaevine gitti. Fatih Kara, binanın girişinde çıkan tartışmada eşi Güleser Kara ve kayınpederi Gazi Akkaya'yı bıçaklayarak kaçtı.
KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Gazi Akkaya, hayatını kaybederken, Güleser Kara da tedavisinin ardından taburcu edildi. Fatih Kara ise polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
ŞİDDETTEN KAÇIP, BABASINA SIĞINMIŞ
Güleser Kara'nın, madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi Fatih Kara'nın, kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 2 çocuğunu da alarak babasının evine döndüğü öğrenildi. Kara'nın da bu yüzden eşine tepkili olduğu, olay günü çocuklarını görme bahanesiyle eve gittiği belirtildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Fatih Kara'nın, olay öncesi kayınpederinin oturduğu evin önünde yaklaşık 3 saat beklediği güvenlik kamerası ile tespit edildi. Polis, soruşturma kapsamında Fatih Kara'nın evi izlerken görüldüğü görüntülere el koydu.
Kara'nın, daha sonra çocuklarını görmesine izin vermediğini iddia ettiği eşiyle tartıştığı ve yanındaki bıçağı çıkararak 3 yerinden bıçakladığı ardından araya giren kayınpederi Gazi Akkaya'yı da aynı şekilde bıçakladığı öğrenildi.
Olayın ardından kayınpederinin otomobiline de hasar veren Fatih Kara'nın, suç aleti bıçağı da eve gitmeden önce bileylediği ileri sürüldü.
Video Haberler
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
- Faciadan dönüldü: Otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
- Benzine yine zam geliyor!
- İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı
- Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk
- ’Yol verme’ tartışması: Aracı yumruklandı, şişe fırlattı
- Araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı!
- 'Eskort' ilanıyla milyonluk vurgun
- Saldırı öncesi video yayınlamış
- Sokak ortasında dehşet: 'Adam ölüyor, yapma'
En Çok Okunan Haberler
-
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi