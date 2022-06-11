Kayınpeder damat kavgasını ayırmaya çalışan komşular darbedildi
Antalya'da aynı binanın alt katında oturan damadıyla kavga eden kayınpeder Ahmet C., araya girmeye çalışan Mustafa Y. ile hamile eşini darbetti. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da Akçaalan Mahallesi’nde aynı apartmanda oturan çift arasında pazartesi gecesi tartışma çıktı. Bu sırada üst katta oturan Ahmet C., oğlu Veli C. ile birlikte, tartışan damadı ile kızına saldırdı.
Diğer ev sahipleri de daireden çıkıp tarafları ayırmak istedi. Ancak bu sırada Mustafa Y., Ahmet C. tarafından darbedildi. Mustafa Y.'nin başını asansöre çarptığını gören hamile eşi araya girmeye çalıştı. Ahmet C., hamile kadının elini sıkıştırıp, büktü.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede parmağının kırıldığı belirlenen hamile kadın, darp raporu alıp, eşi Mustafa Y. ile polise giderek, Ahmet C. hakkında şikayetçi oldu. Bu arada olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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