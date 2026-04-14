Kayınvalidesinin evine gitti: Aracını yaktı, pompalı tüfekle ateş etti!

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi’nde meydana geldi.

ARACINI YAKIP HAVA ATEŞ ETTİ

H.Ş., isimli kişi boşanma aşamasındaki eşi S.Ş.'nin annesinin evine gitti. Evin önünde eşini ve kayınvalidesini defalarca arayan H.Ş., telefonlarına cevap gelmemesi üzerine sinirlenip, kendi aracının üzerine benzin döküp, ateşe verdi.

Öfkesi geçmeyen H.Ş., daha sonra elinde bulunan pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın söndürüldü. Şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.