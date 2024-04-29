Günlerdir kayıp olan kedi kargo kutusundan çıktı

ABD'de iade edilen kargo paketine gizlice giren kedi günler sonra sahiplerine kavuştu.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:30
Günlerdir kayıp olan kedi kargo kutusundan çıktı
Abone Ol google-news

ABD'nin Utah eyaletinde bir aile, iade etmek üzere California'ya postaladıkları kargo paketine gizlice giren kedilerine günler sonra kavuştu. 

Yerel KSL TV'nin haberine göre "Galena" adlı kedinin sahipleri, 10 Nisan'da ortadan kaybolan evcil hayvanlarını bulabilmek için evlerinin çevresinde arama yaptı, mahallenin dört bir yanına kayıp ilanları astı. 

Kedileri eve geri dönmeyince kayıp ihbarında bulunan Clark ailesi, günler sonra Los Angeles'taki veterinerden sürpriz telefon aldı. Veteriner hekim, "Brandy" isimli Amazon çalışanının teslim aldığı kargo paketinde bulduğu mikroçipi olan sahipsiz kediyi kendisine getirdiğini söyledi. 

Böylece kedinin, ailenin iade için Utah eyaletinden California'ya postaladığı paketlerden birine fark edilmeden girdiği anlaşıldı. 

Bu süreçte kedinin, günlerce aç ve susuz kaldığı, sağlığında herhangi bir sorun olmadığı bildirildi. 

Kayıp kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Carrie Clark, "İlk başta veterinere inanmadım ve bunun bir şaka olduğunu düşündüm. İnanılmaz bir kavuşma anı oldu. Galena'yı tekrar kucağıma aldığımda titremesi anında durdu" ifadelerini kullandı.


ABD haberleri Kedi haberleri

İlgili Haberler

76 kediyi katletmişti: 14 ay hapis cezası verildi

76 kediyi katletmişti: 14 ay hapis cezası verildi
Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi

Erdal Beşikçioğlu depremzede kedinin yavrusunu sahiplendi
Konya'da insanlık dışı olay: 4 yavru kediyi çöpe attı

Konya'da insanlık dışı olay: 4 yavru kediyi çöpe attı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler