Günlerdir kayıp olan kedi kargo kutusundan çıktı
ABD'de iade edilen kargo paketine gizlice giren kedi günler sonra sahiplerine kavuştu.
ABD'nin Utah eyaletinde bir aile, iade etmek üzere California'ya postaladıkları kargo paketine gizlice giren kedilerine günler sonra kavuştu.
Yerel KSL TV'nin haberine göre "Galena" adlı kedinin sahipleri, 10 Nisan'da ortadan kaybolan evcil hayvanlarını bulabilmek için evlerinin çevresinde arama yaptı, mahallenin dört bir yanına kayıp ilanları astı.
Kedileri eve geri dönmeyince kayıp ihbarında bulunan Clark ailesi, günler sonra Los Angeles'taki veterinerden sürpriz telefon aldı. Veteriner hekim, "Brandy" isimli Amazon çalışanının teslim aldığı kargo paketinde bulduğu mikroçipi olan sahipsiz kediyi kendisine getirdiğini söyledi.
Böylece kedinin, ailenin iade için Utah eyaletinden California'ya postaladığı paketlerden birine fark edilmeden girdiği anlaşıldı.
Bu süreçte kedinin, günlerce aç ve susuz kaldığı, sağlığında herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.
Kayıp kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Carrie Clark, "İlk başta veterinere inanmadım ve bunun bir şaka olduğunu düşündüm. İnanılmaz bir kavuşma anı oldu. Galena'yı tekrar kucağıma aldığımda titremesi anında durdu" ifadelerini kullandı.
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