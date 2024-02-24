Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor

Yayınlanma: 24.02.2024 - 10:17

Güncelleme: 24.02.2024 - 10:17

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası’nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2’sinin cansın bedenine ulaşılırken 4 kişiden halen haber alınamadı.

Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 10’uncu gününde de hız kesmeden aranıyor.

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından dalgıçlar, yaptıkları aramada makine dairesinin tavan egzos sintine tankı, sancak bölgesi, iskele jeneratör ve baştarafları didik didik arandı.

Karacabey ve Balıkesir’in Bandırma ilçelerinde limanlardan görevlendirilen balıkçı tekneleri de arama çalışmalarına destek veriyor.