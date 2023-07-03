Kayıp Alzheimer hastası, 2 gün sonra jandarma tarafından bulundu
Kahramanmaraş'ta 2 gündür kayıp plan Alzheimer hastası Hasan Bilgiç (85), jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Büyüksır Mahallesi’nde yaşayan Hasan Bilgiç, cumartesi günü ayrıldığı evine bir daha dönmedi.
Alzheimer hastası olan Bilgiç'i aramaya çıkan yakınları, Bilgiç’i bulamayınca 112'den yardım istedi. İhbarla bölgeye yaklaşık 60 kişilik jandarma ekibi sevk edildi.
Jandarmanın iz sürme köpekleri ve dron ile 2 gün süren arama çalışmaları sonunda Hasan Bilgiç, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Kovukçınar mevkisindeki dere yatağında bulundu.
Bilgiç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merdan Yanardağ'ın gizli ihbarcısı
- Kadın ve erkeğin birlikte eğlenmesi yasaklandı
- 'Alevi diye, oy vermedi diye...'
- Suriyeliler ev bastı' iddiası yurttaşları ayaklandırdı
- Aytun Çıray'dan Akşener'e sert eleştiri
- Dikkat çeken 'döviz' sitemi
- 'İlk 4 madde tartışılamaz'
- Skandal tiyatroya tepki
- ENAG açıkladı: Yıllık 108.58 artış!
- Arda Güler sorusuna yanıt verdi