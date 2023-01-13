Kayıp Alzheimer hastası emekli öğretmen için arama çalışması başlatıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, sabah saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman (73) için arama çalışması başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 09:34
Kayıp Alzheimer hastası emekli öğretmen için arama çalışması başlatıldı
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Kula ilçesi 120 Evler'deki evinden, önceki gün saat 10.00 sıralarında ayrılan Alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman'dan akşam saatlerine kadar haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarı üzerine polis ve yurttaşların desteği ile arama çalışması başlatıldı.

Öğretmen kadrolarının da destek verdiği arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.


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