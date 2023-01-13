Kayıp Alzheimer hastası emekli öğretmen için arama çalışması başlatıldı
Manisa'nın Kula ilçesinde, sabah saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman (73) için arama çalışması başlatıldı.
Kula ilçesi 120 Evler'deki evinden, önceki gün saat 10.00 sıralarında ayrılan Alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman'dan akşam saatlerine kadar haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarı üzerine polis ve yurttaşların desteği ile arama çalışması başlatıldı.
Öğretmen kadrolarının da destek verdiği arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu dosyasını açtı
- 'Seni yargılamayan şerefsizdir'
- Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
- Ateş'in yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı
- Askerlikte yeni dönem başlıyor
- 'Anıtkabir yakılacak, Fethullah Gülen gelecek'
- Burhan Çaçan yaşamını yitirdi
- Kalabalığın arasına dalan araç beş kişiyi öldürdü
- Emin Şen'den ilk açıklama!
- Özel canlı yayında açıkladı, bakanlık yanıt verdi