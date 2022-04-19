Kayıp balıkçının 'teknesi' bulundu, kendisi aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Erol Şimşek'ten (60), 2 gündür haber alınamıyor. Teknesi devrilmiş şekilde bulunan Şimşek'i arama çalışmaları sürüyor.

DHA
19 Nisan 2022 Salı, 14:06
Kayıp balıkçının 'teknesi' bulundu, kendisi aranıyor
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Yalıkavak Geriş Mahallesi'nde amatör balıkçı Erol Şimşek, 17 Nisan'da 4 metre uzunluğundaki 'Eray 63' isimli teknesiyle denize açıldı. Fırtınaya rağmen denize açılan Şimşek'e, akşam saatlerinde ulaşamayan eşi durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Şimşek'in teknesi, Didim açıklarında devrilmiş şekilde bulundu. Şimşek'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


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