Erken paydos eden balıkçılardan tepki: Giderler üç kat arttı

14 Nisan 2022 Perşembe, 17:12

Balıkların, üreme ve büyümelerinin engellememesi için, 15 Nisan 2022'den itibaren gırgır ve trol av araçları ile yapılan balık avı yasağı başlayacak. 1 Eylül'de tekrar başlayacak olan av sezonuna kadar balıkçılar yeni sezona hazırlanacaklar. Av sezonunu değerlendiren balıkçılar, sezonun geçen yıl ile benzer verimde geçtiğini ancak bu yıl yakıt fiyatları nedeniyle zorluklar yaşadıklarını söylediler.

"MAYIN KORKUSUYLA ÇIKMAYANLAR OLDU"

Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mert Ayan, "Geçen sene ile karşılaştırdığımızda sezon aynı gibi. Geçen seneden fazla balık tuttuk diyorduk ama geçen seneye göre çok daha fazla masrafımız oldu. Akaryakıt masrafımız üç katı oldu, kumanya masrafı öyle. Bu sene müsilaj görmedik. Mayın da görmedik. Mayının etkisiyle 15-20 gün daha erken paydos ettik. Mayın korkusuna çıkmayan balıkçı da çok oldu. Karadeniz'e çok açılamadık. Beş ay eksiklerimizi tamamlayacağız. Ağları onaracağız, tadilatlarımızı yapacağız. Beş ay boyunca yedi ay çalıştığımızı yiyeceğiz" diye konuştu.

"GİDERLER ÜÇ KAT ARTINCA, DENİZE ÇIKMAKLA ÇIKMAMAK EŞİTTİ"

Balıkçı Mehmet Arslan, "Biz Karadeniz'de avlanma yapıyorduk. Sezon bütün sezonlar gibi geçti. Mazot fiyatları üç kat arttığı için, bütün giderler 3 kat arttı. Bu sezon denize çıkmakla çıkmamak eşitti. Bize mayın denk gelmedi. Mayınlar yüzünden zaten gece avcılığı yasaklandı. Gündüz de etrafımızı görebildiğimiz için korku yaşamadık" diye konuştu.

"ÇİNEKOP, USKUMRU, HAMSİ TEZGAHTA AZALIR"

Balık lokantası çalışanı İhsan Aslan, "Artık tezgahlar böyle boş kalacak. Her zaman bu tezgahlar dolu olurdu. Hamsi, çinekop, lüfer, tekir, mezgit bunlar artık bulunmaz. Bundan sonra hep çiftlik veya dondurulmuş balıklar olacak tezgahlarda" ifadelerini kullandı. Balık satan Ali Aktaş "Yasak bütün balıkları etkiler. Büyük tekneler denize çıkmayacak. Ufak tekneler de az tutar balıkta bayağı azalma olur. Çinekop azalır, uskumru azalır, istavrit çoğalır, hamsi azalır. Fiyatlar da artar. Mesela hamsiyi 50'ye satıyorduk, 60-70 lira olur" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021-2022 Av Sezonu Yasağı hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerimizde 1 Eylül 2022 tarihinde, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2022'de başlayacaktır. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılarımız bu yasaktan muaf olup, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecektir. Yasak sezonda, gerek küçük ölçekli balıkçılardan gelen balıklarla, gerekse yetiştiriciliği yapılan çiftlik balıkları ile yaz sezonu boyunca halkımızın balık ihtiyacını rahatlıkla karşılayacak imkan bulunmaktadır" denildi.

"ULUSLARARASI SULARDA GIRGIR VE TROL YÖNTEMİYLE AVCILIK YAPABİLECEKLER"

Yasadışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimlerin de yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bakanlığımız, 2021 yılında toplam 193 bin 608 denetim gerçekleştirmiş, kaçak avcılıkla elde edilen bin 61 ton su ürününe el koymuş, 6 bin 798 kişi ve iş yerine 27 milyon 597 bin lira idari para cezası uygulamış, ayrıca kurallara uygun avlanmayan 152 adet gemiye el koyarak mülkiyetini kamuya geçirmiştir. Yasağın başladığı 15 Nisan 2022 tarihinden itibaren yaklaşık 4,5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılarımız, Bakanlığımızdan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla karasularımız dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabileceklerdir. Balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.