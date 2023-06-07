Kayıp Berfin, 12'nci günde evine döndü

İzmir'de, kayıp olarak aranan Berfin T. (15), önceki gün 12'nci günde evine döndü. Berfin'in, Aydın'ın Didim ilçesindeki arkadaşının yanına gittiği, çıkan haberler sonrası evine döndüğü öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:39
Kayıp Berfin, 12'nci günde evine döndü
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Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşayan Sevda T. (36), 26 Mayıs akşamı açık öğretim lisesi 2'nci sınıfta okuyan kızı Berfin T. ile bir süre vakit geçirdi. Sevda T. ardından rahatsızlığı nedeniyle erken uyudu, sabah uyandığında ise kızı Berfin'in evde olmadığını fark etti.

KAYIP BAŞVURUNDA BULUNULMUŞTU

Anahtarını yanına alan Berfin T.'nin, telefonu ve özel eşyalarını evde gören Sevda T., yakın bir yere gittiğini düşündü. Ancak Berfin dönmeyince, Sevda T. endişelenip, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ekipler, Berfin'i bulmak için çalışma başlattı. Sevda T.'nin de fotoğraflı afişlerle aradığı kızı Berfin, dün akşam, 12'nci günde evine döndü.

Berfin'in, Aydın'ın Didim ilçesindeki bir arkadaşının yanına gittiği, çıkan haberler sonrası evine döndüğü belirtildi.


kayıp Şüpheli ölüm

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