Kayıp çobanın 'cesedi' bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dünden beri kayıp olan Abdullah Delikçi'nin (70) cesedi bulundu. Delikçi'nin hayvanlarını otlatırken yaklaşık 50 metreden düşerek öldüğü belirlendi.

DHA
16 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:25
Kayıp çobanın 'cesedi' bulundu
Abone Ol google-news

İlçede çobanlık yapan Abdullah Delikçi, dün küçükbaş hayvanları otlamak için çıktığı evine akşam dönmedi. Delikçi'ye telefonla ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

KAYALIKLARIN DİBİNDE BULUNDU

Jandarmanın bir gün boyunca aradığı Delikçi'nin 50 metre yüksekliğindeki kayalıkların dibinde cesedine ulaşıldı. Kayalıklardan düştüğü belirlenen Abdullah Delikçi'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. 

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


çoban kayıp ceset Mersin
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler