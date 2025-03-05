Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:33

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:33

İstanbul Kağıthane’deki evinden 2 Mart’ta ayrıldıktan sonra kaybolan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in, Belgrad Ormanı’nda kaybolduğu gün çekilen son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Gürel’in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları ormanda bulundu. Peki, Kayıp Ece Gürel bulundu mu? Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel nerede?

ECE GÜREL BULUNDU MU?

Ece Gürel henüz bulunmadı. İstanbul Kağıthane’deki evinden Belgrad Ormanı’na gitmek için ayrılan ve 3 gündür haber alınamayan peyzaj mimarı Ecel Gürel’i arama çalışmaları sürüyor.

Ece Gürel’i arama çalışmaları polisle başlarken AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda gönüllü arama çalışmalarına katılıyor.

ECE GÜREL OLAYI NEDİR?

İstanbul’da Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyen ve üç gündür haber alınamayan Ece Gürel’le ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda genç kadının evden çıktıktan sonra hangi yol istikameti ve hangi araçlara bindiğine dair güvenlik kamera görüntüsü çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalarda Ece Gürel'e ait güvenlik kamera görüntüleri tek tek bulundu. Evden çıkan Gürel en son ormanlık alanda kameraya takılıyor.