Emlak dolandırıcılığı arttı: 'Olmayana evi gösterdiler'
Artan konut ve kira fiyatları ile birlikte “olmayan evi göstererek” yurttaşları dolandıran emlak dolandırıcılarının ortaya çıkması dikkat çekti.
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ile beraber her geçen gün artan enflasyonun altında ezilen yurttaş, konut ve kira fiyatlarının katlanarak artmasına alternatifler üretmeye çalışırken “emlak dolandırıcılarına” yakalandı. Emlak uzmanı Salim Taşçı, dolandırıcılığın her meslek grubunda olduğuna işaret ederek “Araştırmadan kapora vermemek önleyici olabilir” uyarısını yaptı.
Artan konut ve kira fiyatları ile birlikte “olmayan evi göstererek” yurttaşları dolandıran emlak dolandırıcılarının ortaya çıkması dikkat çekti. Cumhuriyet’e konuşan emlak uzmanı Taşçı, “Dolandırıcı her meslek grubunda vardır. Ticaret Odası’na kayıtlı, müesseseleşmiş hiçbir emlakçı bu tip yollara tenezzül etmez” dedi. Emlakçı sıfatını kullanarak dolardırıcılık yapıldığını vurgulayan Taşçı, “Evi görmek, evin tapusunu görmek çünkü orada bir yeri tutup, her gelene ‘Mal sahibiyim, kiraya veriyorum’ diye dolandırıcılık da yapabilirler, araştırmadan kapora vermemek önleyici olabilir” ifadelerini kullandı.
KENAR SEMTLERE GÖÇ
Büyük, merkezi semtlerde kiralar yükselince evlerini boşaltma yoluna giden yurttaşlar olduğu bilgisini de paylaşan Taşçı, “Yoğun olmasa da daha kenar semtlere doğru göç başlıyor. Kira kontratı 10 yılı doldurunca ev sahibi daha yüksek fiyattan kiraya verebilmek için ‘Hadi çık’ diyor. 2022 yılından önce kontratlarda hiçbir sorun yoktu. Tamamen suni bir gündem. Enflasyon düşse bunların hiçbiri olmaz. İnsanlar çifte kontrat alma yoluna gidiyor. Yasal artışın üstüne, istediği kira için olan aradaki farkı elden almaya başlıyor. Mahkemelerde tahliye patlaması başlayacak. Kiracıyı koruyacağım derken kiracıya zarar oldu” dedi.
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