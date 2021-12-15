Kayıp haberinde acı gelişme: 60 yaşındaki zihinsel engelli M.Ö., ölü bulundu

Tokat'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli yurttaş ormanlık alanda ölü bulundu.

AA
15 Aralık 2021 Çarşamba, 21:08
Kayıp haberinde acı gelişme: 60 yaşındaki zihinsel engelli M.Ö., ölü bulundu
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli, ormanlık alanda ölü bulundu.

Çat Köyü'nde yaşayan zihinsel engelli 60 yaşındaki M.Ö.,'dan dün evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve köylülerce yapılan aramada Özcan, köye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ölü bulundu.

Özcan'ın cesedi cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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