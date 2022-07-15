Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 35. gününde
Siirt’in Pervari ilçesinde 35 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş’i arama çalışmaları devam ediyor.
Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 35 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı’na düşen hemşire Halime Timurtaş’ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş’in bulunması için aramalar sürüyor.
ARAMALAR 30 KİLOMETRELİK MESAFEDE DEVAM EDİYOR
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden 4 kilometre ilerisine kadar Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri tarafından Müküs Köprüsü’nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik mesafede yürütülüyor.
130 kişilik ekip, zodyak bot ve halat bağlanan rafting botları ile Güneş’e ulaşmaya çalışıyor.
Söz konusu bölgede su altı ve üstü arama yapan ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor.
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