9 gündür haber alınamıyordu... Ölü bulundu: 3 gözaltı!

İstanbul'da 9 gündür kayıp olan kişi Arnavutköy'de boş arazide ölü bulundu. Polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

9 gündür haber alınamıyordu... Ölü bulundu: 3 gözaltı!
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AA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:20

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta ikamet eden Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınlarınca 8 Mart'ta polis merkezine yapılan kayıp başvurusu üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmalarda, Süsli ile aynı iş yerinde çalışan M.E'nin ifadesine başvurdu.

Yapılan araştırmada Süsli'nin cesedi Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde boş arazide bulundu.

Polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.E'nin de arasında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Süsli'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.


Etiketler: #kayıp #ölü bulundu

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