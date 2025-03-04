Kayıp ihbarında bulunuldu: Denizli'de 2 çocuktan haber alınamıyor

Denizli’de sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra 2 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Hüseyin ve evden çıktıktan sonra 1 gündür bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Bengisu için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Aileler, kayıp çocukları için yardım çağrısında bulundu.

Kayıp ihbarında bulunuldu: Denizli'de 2 çocuktan haber alınamıyor
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:32

Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf, 2 gün önce sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 11 yaşındaki Yusuf için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Hüseyin Yusuf için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor.

AİLESİ YARDIM İSTEDİ

Aile, çocuklarını görenlerin polise veya 0552 666 30 99 nolu telefona haber vermelerini istedi.

Ayrıca, 14 yaşındaki Bengisu Keskin 3 Mart günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 14 yaşındaki Bengisu Keskin için kayı ihbarında bulunuldu.

Polisin arama çalışması başlattığı Bengisu Keskin için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, kızlarını görenlerin polise veya 0 530 085 90 84 nolu telefona haber vermelerini istedi.


Etiketler: #kayıp #kayıp çocuk #kayıp ihbarı

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