Kayıp olarak aranıyordu: 18 yaşındaki genç kadın dağlık alanda bulundu

Siirt’te kayıp olarak aranan 18 yaşındaki genç kadın, dağlık alanda bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu: 18 yaşındaki genç kadın dağlık alanda bulundu
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 20:42

Siirt’te önceki gün öğleden sonra kaybolan E.B.’nin (18) ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, genç kadının bulunması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan dron destekli çalışmalar sonucunda E.B., Siirt-Eruh yolundaki Güneş Panelleri bölgesinin karşısındaki dağlık alanda bulundu.

Olay yerine AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Genç kadın, ambulansla Siirt Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Siirt #kayıp

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