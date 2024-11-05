Kayıp iş insanı ormanda ölü bulundu: Katili en yakını çıktı!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:44

Güncelleme: 05.11.2024 - 10:24

Sultangazi Polis merkezine 20 Ekim 2024 tarihinde başvuran Şerif Ataş (48), iş insanı olan kardeşi Recep Ataş'a 19 Ekim 2024 tarihinden beri ulaşamadıklarını, son olarak işyerinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek yardım istedi. Polis müracaat üzerine harekete geçerek kayıp iş insanını aramaya başladı.

ORTAĞI 'BEN DE ONU ARIYORUM' DEDİ

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada Recep Ataş'ın iş yeri ortağı olduğu öğrenilen Sedat T.'nin bilgisine başvurdu. Sedat T., öğle saatlerine kadar iş yerinde birlikte olduklarını, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi. Yolda Recep Ataş'ın bir işi olduğunu söyleyerek araçtan indiğini söyleyen Sedat T., kendisinin de ondan bir daha haber almadığını ve sürekli onu aradığını söyledi.

POLİS YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu ifadedeki detayları incelediğinde bazı çelişkililer olduğunu fark etti. Bunun üzerine başlatılan güvenlik kamera çalışmalarında, yüzlerce saatlik görüntü titizlikle incelendi. Sedat T. ve Recep Ataş'ın 19 Ekim 2024 tarihinde Sedat T.'nin otomobilinin içinde saat 14.30 sıralarında Balaban köyüne gittikleri belirlendi. Bir süre sonra Sedat T.'nin aynı otomobille tek başına Arnavutköy merkeze döndüğü tespit edildi.

ORTAK GÖZALTINA ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri bu gelişme üzerine Sedat T.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli önce suçlamaları kabul etmese de daha sonra işlediği cinayeti tüm ayrıntıları ile anlattı. Sedat T., öldürdüğü ortağı Recep Ataş'ın bir süre önce kendisine borç para verdiğini söyledi. Ancak borcu bir türlü geri ödeyemediği için aralarının açıldığını söyleyen Sedat T.'nin "Bu borç yüzünden beni çok sıkıştırıyordu. Beni bunaltmıştı. Sonunda onu öldürüp borçtan da kurtulmayı düşündüm" dediği öğrenildi.

'TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRDÜM'

Olay günü hazırladığı plan gereği onu birlikte dolaşmaya ikna ettiğini anlatan Sedat T. araçta aynı konu yüzünden tartışmaya başlayınca onu tabancayla vurarak öldürdüğünü ardından cesedi Balaman köyü yakınlarında ormanlık alana attığını söyledi.

CESET KADAVRA KÖPEKLERİ TARAFINDAN BULUNDU

Bu gelişme üzerine olay yerine götürülen Sedat T., cesedi ve olayda kullandığı silahı attığı yeri polislere gösterdi. Ancak şüpheli yeri tam olarak hatırlayamayınca polisin Kadavra köpekleri devreye girdi. Kısa bir aramanın ardından önce Recep Ataş'ın cesedi, ardından da olayda kullanılan tabanca polis ekipleri tarafından bulundu.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.