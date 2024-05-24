Kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin dere yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:46
Kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı
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Sungurlu ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Dursun Çoruk'un başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan S.İ., Ü.C. ve A.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sungurlu ilçesinde kayıp olarak aranan Dursun Çoruk, 19 Mayıs'ta Çağşak köyündeki dere yatağında çoban tarafından silahla başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında Çoruk'u farklı yerde öldürdükten sonra Çağşak köyündeki dere yatağına bıraktıkları iddiasıyla S.İ., Ü.C. ve A.Y. gözaltına alınmıştı.

 


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