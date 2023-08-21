Kayıp kız, kardeşine attığı mesajla bulundu

Yayınlanma: 21.08.2023 - 13:23

Güncelleme: 21.08.2023 - 13:25

Edinilen bilgiye göre olay Dilaver Mahallesi’nde 16 yaşındaki Gizemnur A., ailesine "Bakkala gidiyorum dondurma alacağım" dedikten sonra evinden ayrıldı.

Bir süre sonra eve dönmeyen genç kızı arayan ailesi bir sonuca ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi. Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran ekipler genç kızı her yerde aradı.

KARDEŞİNE EVİ TARİF ETTİ

Ailesinin ulaşamadığı genç kız, kardeşine mesaj atarak bulunduğu evi tarif etti. Bunun üzerine ailesi polise gitti. Ekiplerle birlikte Terakki Mahallesi’ndeki bir eve gelen aile, genç kızı evde tek başına buldu.

İfadesi alınan Gizemnur A., Emniyet'teki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.